«Миннесота» — «Филадельфия»: видеообзор матча

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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Филадельфии» — 3:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы. Это уже 7-я пропущенная им игра.

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