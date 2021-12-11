Журналист Марек рассказал о возможном конфликте Тарасенко с главным тренером «Сент-Луиса»

Журналист Sportsnet Джефф Марек рассказал, что у нападающего Владимира Тарасенко мог возникнуть конфликт с главным тренером команды Крэйгом Беруби.

«Мы знаем, что Владимир просил об обмене. И пусть в этом сезоне он играет результативно, но очевидно, что в команде не все хорошо. Если вы внимательно смотрели последние матчи «Блюз», то могли почувствовать холодные отношения между игроком и тренером», — приводит слова Марека The Hockey Writers.

В нынешнем сезоне 29-летний Тарасенко провел 26 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.