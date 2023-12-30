Жулин: «Уже два года назад понимал, что Воронков должен пробовать силы в НХЛ»

Форвард «Барса» Тимофей Жулин признался, что не сомневался в перспективах бывшего одноклубника Дмитрия Воронкова заиграть в НХЛ.

«Он достаточно сильный игрок. И уже года два назад я понимал, что он должен попробовать свои силы в НХЛ, потому что были все мотивы для этого», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

В мае этого года Воронков подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбусом». За клуб из НХЛ 23-летний россиянин набрал 18 (7+11) очков в 31 матче.

В КХЛ Воронков с 2018 года выступал за «Ак Барс».