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Сегодня, 20:30

«Вашингтон» — «Нэшвилл»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 31 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

31 декабря «Вашингтон» на территории домашнего комплекса «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Нэшвилл» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 39 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Предаторз» с 39 баллами занимают восьмое место на Западе.

В составе «Вашингтона» играет российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 20 (6+14) очков в 33 матчах при показателе полезности «-9». На счету Овечкина 828 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 34 24 10 49
2 Айлендерс 35 17 18 43
3 Филадельфия 35 19 16 43
4 Каролина 36 19 17 42
5 Нью-Джерси 34 19 15 40
6 Вашингтон 33 17 16 39
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 37 12 25 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 35 21 14 44
3 Торонто 33 17 16 41
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 34 15 19 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Даллас 34 21 13 46
3 Виннипег 33 20 13 44
4 Аризона 35 19 16 40
5 Нэшвилл 36 19 17 39
6 Сент-Луис 35 18 17 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
30.12 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 2 : 6
30.12 03:00
Флорида – Рейнджерс
4 : 3
30.12 03:00
Детройт – Нэшвилл
 5 : 4 ОТ
30.12 03:00
Коламбус – Торонто
 6 : 5 ОТ
30.12 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
30.12 04:00
Даллас – Чикаго
 5 : 4 ОТ
30.12 04:00
Сент-Луис – Колорадо
 1 : 2
30.12 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 2 : 1 ОТ
30.12 06:00
Анахайм – Аризона
 0 : 2
30.12 22:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 33 48
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 29
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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