31 декабря «Вашингтон» на территории домашнего комплекса «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Нэшвилл» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 39 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Предаторз» с 39 баллами занимают восьмое место на Западе.

В составе «Вашингтона» играет российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 20 (6+14) очков в 33 матчах при показателе полезности «-9». На счету Овечкина 828 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

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