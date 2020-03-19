Жена Тарасенко стойко переносит карантин из-за коронавируса

Жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна в Instagram рассказала, как семья проводит время во время карантина из-за коронавируса. По ее словам, самоизоляция — ответственность каждого.

«Мы находимся на карантине. Сезон был приостановлен, но мы надеемся, что он будет возобновлен рано или поздно. Теперь все объекты команды закрыты, тренировки отменены, игрокам запрещено посещать общественные места. Тренировки могут выполняться только дома или в одиночку на частных площадках.

Марк учится дома, у Саши каникулы... Я тоже стараюсь не выходить на улицу и чувствую себя нормально, не выходя из дома. Думаю, что не ходить в театр или ресторан сейчас не имеет большого значения. Мы можем сделать это, когда ситуация улучшится.

Честно говоря, я не могу заставить людей игнорировать все эти меры — хорошо, вам двадцать с чем-то, вы здоровы и не подвержены более высокому риску. Но как насчет людей, которых вы можете заразить? Пожилые люди, люди со здоровьем или со слабой иммунной системой? Те, кто после химиотерапии? Вы когда-нибудь думали о них? Или про врачей?

Я думаю, что самоизоляция — это наш акт ответственности. Поэтому мы остаемся дома все вместе. Да, жаль, что в нашей жизни нет хоккея. Но мы предполагаем, что это временно.

Как дела, ребята? Как вы относитесь ко всем этим карантинным вещам?", — написала Яна Тарасенко.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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