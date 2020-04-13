Жена Овечкина в окружении портретов капитана «Вашингтона». Фото

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала новое фото в своем Instagram. Она позировала на фоне портретов капитана «Вашингтона».

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.