Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

Жена Овечкина рассказала о своем отношении к рекорду Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Настасия и Александр Овечкины.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» высказалась о возможности своего мужа Александра побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

— Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной. Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову, она рекламировала часы. И у меня в тот момент возникла такая гордость — как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей, русской девушки висит в другой стране, на другом континенте и все ее знают.

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются — мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну! Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!

— Овечкин всегда крайне сдержанно комментирует эту тему.

— Он не любит забегать вперед. Всегда говорит: «Поживем — увидим».

— В 2016-м мы с ним разговаривали, и он говорил, что это невозможно. В 2019-м уже тональность сменилась — именно на «поживем — увидим».

— Да, несколько лет назад никто действительно не думал, что это возможно, учитывая, как изменился хоккей, как выросли скорости, насколько объемнее стала экипировка вратарей. Не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы это понимать. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Главное — чтобы здоровье было.

Полностью интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

Александр Овечкин
1
Читайте также
Россиянин Ян проведет первый за год бой в UFC
Макдэвид приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет
Пленный ВСУ заявил о сокрытии командирами данных о погибших
В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
Популярное видео
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Кузнецова скинули, лучше не стало. «Вашингтон» проиграл безнадежному аутсайдеру
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» дома проиграл «Аризоне», Овечкин отдал голевую передачу
Овечкин сократил отставание от Федорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Овечкин отдал голевую передачу за «Вашингтон» в матче с «Аризоной»
Кузнецов и «Вашингтон» — конец истории? Россиянина выставили на драфт отказов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Супруга Овечкина рассказала о питании Александра и его подготовке к матчам
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 61 35 26 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
6.03 03:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
6.03 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 5
6.03 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 2
6.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
6.03 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 3 : 4 ОТ
6.03 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 4
6.03 05:00
Аризона – Чикаго
 2 : 5
6.03 06:30
Сан-Хосе – Даллас
 6 : 7 ОТ
6.03 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 63 105
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости