Генменеджер «Флориды»: «Мы рады, что Тарасенко поборется с нами за Кубок Стэнли»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттавы».

Об обмене Тарасенко стало известно 6 марта.

«Владимир — высококвалифицированный, опытный и забивной нападающий, который предоставляет нашему клубу еще один динамичный вариант в атаке. Мы рады, что он присоединился к нашей команде и снова поборется за Кубок Стэнли», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 32-летний россиянин набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

После 63 матчей «Флорида» с 90 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ.