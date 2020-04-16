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Жена Овечкина на карантине прошла онлайн-курсы и показала результаты учебы

03:25
Александр и Анастасия Овечкины. Фото Instagram
Александр и Анастасия Овечкины. Фото Instagram
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Супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Анастасия — опубликовала новую серию фотографий в своем Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала результат прохождения онлайн-курсов по макияжу.

«Вот и закончились мои online-уроки у Ирины Митрошкиной. Очень много интересного для себя узнала (несмотря на то, что я у Иры крашусь уже лет 12. Каждый раз нам столько нужно обсудить за время макияжа, что успеваю я только посмотреть конечный результат). А вообще, крашусь я крайне редко, только на мероприятия! Итак, 3 образа: «Стрелки», «Смоки», «Макияж без макияжа». Какой вариант вам ближе?» — написала Шубская.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

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