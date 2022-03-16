«Он точно доберется до этого рекорда». Фетисов ответил на вопрос, сможет ли Овечкин обогнать Гретцки

Вячеслав Фетисов уверен, что Александр Овечкин доберется до рекорда Гретцки в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.

«Саша должен стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Желаю ему терпения, здоровья. Он точно доберется до этого рекорда. Это будет рекорд всего мирового спорта. Такие незыблемые рекорды вызывают уважения у всех спортсменов независимо от вида спорта», — сказал Фетисов «СЭ».

После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).