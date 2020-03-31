Здено Хара: «Сейчас хоккей уходит на второй план»

Защитник «Бостона» Здено Хара поделился мнением о коронавирусе. Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок.

— Мы бессильны в этой ситуации, — приводит слова защитника российская версия официального сайта НХЛ. — Сейчас нам всем надо помогать друг другу, помогать нашим семьям. Я понимаю, что сейчас все так говорят, но хоккей уходит на второй план. Да, тяжело приостанавливать сезон, когда до окончания чемпионата осталось сыграть несколько матчей, когда до плей-офф рукой подать, а команда играет очень уверенно. Мы набрали очень хороший темп. Но не всегда получается так, как нам хочется. Надеюсь, сезон возобновится. Там будет видно.

Первые несколько дней мы, как и все, отдыхали, делали, что хотели. Сейчас я начинаю понимать, как мне повезло, что тут есть гантели, велотренажер и бассейн. Это была одна из причин, по которой мы решились перебраться сюда. Здесь мы не только можем больше времени проводить на свежем воздухе, но тут есть возможность тренироваться дома, а не в общем зале. Делаю, что могу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.