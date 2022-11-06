Защитник «Вашингтона» Орлов пропустил тренировку из-за повреждения

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов пропустил тренировку из-за повреждения нижней части тела, сообщает NBC.

Российский защитник получил травму по ходу первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Аризоны» (2:3).

Орлов в текущем сезоне сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Также сообщается, что защитник «столичных» Джон Карлсон занимался в бесконтактной майке.