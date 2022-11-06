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Сегодня, 20:32

Защитник «Вашингтона» Орлов пропустил тренировку из-за повреждения

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов пропустил тренировку из-за повреждения нижней части тела, сообщает NBC.

Российский защитник получил травму по ходу первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Аризоны» (2:3).

Орлов в текущем сезоне сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Также сообщается, что защитник «столичных» Джон Карлсон занимался в бесконтактной майке.

Дмитрий Орлов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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6.11 02:00
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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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И Г
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Коннор Макдэвид

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