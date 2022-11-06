В НХЛ высказались о ситуации с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн оценил ситуацию с возможным приглашением сборной России на Кубок мира — 2024.

«У нас есть много вещей, с которыми нужно разобраться перед проведением Кубка мира. Это один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ касательно этого турнира», — приводит слова Беттмэна Iltalehti.

Заместитель Беттмэна Билл Дэйли также заявил, что пока в НХЛ нтчего не говорили о россиянах, за исключением того, что они думают над ситуацией. По его словам, сейчас этот вопрос обговаривается.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований. В последний раз турнир проходил в 2016 году, в нем Россия дошла до полуфинала, а победителем стала команда Канады.