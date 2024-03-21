Мэттьюс, набравший 5 очков в игре с «Вашингтоном», признан лучшим игроком дня в НХЛ
НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Лучшим стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 5 (2+3) очков в матче с «Вашингтоном» (7:3).
Второй звездой стал нападающий «Мэйпл Ливз» Макс Доми, который набрал 4 (0+4) очка в игре с «Кэпиталз».
Третьей звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Давид Риттих, который отстоял на ноль в игре с «Миннесотой». Вратарь отразил 31 бросок.
Источник: Сайт НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|69
|45
|24
|94
|2
|Каролина
|69
|43
|26
|92
|3
|Филадельфия
|69
|35
|34
|78
|4
|Вашингтон
|68
|33
|35
|75
|5
|Айлендерс
|68
|29
|39
|73
|6
|Нью-Джерси
|69
|33
|36
|70
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|41
|29
|97
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|68
|37
|31
|80
|5
|Детройт
|69
|35
|34
|76
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|71
|7
|Монреаль
|68
|25
|43
|62
|8
|Оттава
|67
|28
|39
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|68
|44
|24
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|70
|42
|28
|93
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|36
|33
|75
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|69
|19
|50
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|69
|43
|26
|94
|2
|Эдмонтон
|66
|41
|25
|86
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|49
|8
|Сан-Хосе
|68
|16
|52
|39
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25.03
26.03
|21.03
|02:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 7
|21.03
|03:00
|
Даллас – Аризона
|5 : 2
|21.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|6 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|118
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|65
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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