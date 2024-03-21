Мэттьюс, набравший 5 очков в игре с «Вашингтоном», признан лучшим игроком дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Лучшим стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 5 (2+3) очков в матче с «Вашингтоном» (7:3).

Второй звездой стал нападающий «Мэйпл Ливз» Макс Доми, который набрал 4 (0+4) очка в игре с «Кэпиталз».

Третьей звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Давид Риттих, который отстоял на ноль в игре с «Миннесотой». Вратарь отразил 31 бросок.