Сергачев обновил личный рекорд результативности за сезон — защитник «Тампы» набрал 42 очка

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев установил новый личный рекорд результативности за сезон.

В матче против «Питтсбурга» (4:5 ОТ) россиянин отдал две результативные передачи. Таким образом, Сергачев набрал 42 (7+35) очка в 59 играх.

Его предыдущим лучшим результатом было 40 (9+31) очков в 79 матчах сезона-2017/18.