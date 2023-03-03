Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Баффало» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский защитник Дмитрий Орлов. 31-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Второй звездой признан форвард Давид Пастрняк. На его счету 3 (1+2) очка.

Возглавил тройку голкипер Джереми Свэйман, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.