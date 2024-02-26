Защитник «Тампа-Бэй» Хедман: «Откройся, и Кучеров всегда найдет тебя передачей»

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман отреагировал на свой гол с передачи российского нападающего Никиты Кучерова в ворота «Нью-Джерси» (4:1) в матче НХЛ.

«Просто откройся, и Куч всегда найдет тебя передачей. Я катился рядом с ним, на случай если я ему понадоблюсь, так и получился гол», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Ранее Кучеров стал второй звездой игрового дня НХЛ.

30-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:1). У форварда 102 (38+64) очка за сезон.