Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня НХЛ.

30-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:1). У форварда 102 (38+64) очка за сезон.

Первой звездой дня признан форвард «Детройта» Патрик Кейн, забросивший победную шайбу в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ).

Третья звезда — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Филадельфией» (7:6).