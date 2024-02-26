Купер — об игре Кучерова: «Никита — очень особенный. Приятно наблюдать за его игрой»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от игры форварда Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

«Кучеров — очень особенный игрок, и никогда это не было так очевидно, как сегодня. Мне было приятно наблюдать за его игрой. В НХЛ невозможно победить, не будучи хорошей командой. Один хоккеист не может сделать это самостоятельно, но вам нужен лидер, а таковым является Кучеров и на льду, и в раздевалке. Когда твои лучшие игроки делают все правильно, то все остальные в команде следуют их примеру. Неудивительно, что сейчас Кучеров находится там, где он находится», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.

30-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в этой встрече и был признан второй звездой игрового дня.

В текущем сезоне Кучеров провел 59 матчей, в которых набрал 102 (38+64) очка, первым преодолев отметку в 100 баллов за сезон-2023/24.