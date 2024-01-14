«Сент-Луис» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома в овертайме проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Брюинз» дубли оформили Брэд Маршан и Чарли Макэвой. У «Блюз» отличились Кевин Хейз, Джейк Нейборс и Оскар Сундквист.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте