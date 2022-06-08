Защитник «Нью-Джерси» Суббан стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи»

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан получил приз «Кинг Клэнси Трофи», который ежегодно вручают хоккеисту, проявляющему лидерские качества на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Суббан впервые получил эту награду, он был номинирован на приз в третий раз подряд и в четвертый раз за карьеру. Как сообщает официальный сайт НХЛ, хоккеист создал несколько благотворительных фондов, помогает малообеспеченной молодежи, оказывает помощь в борьбе с коронавирусом и раком, а также выступает за социальную и расовую справедливость.

Помимо Суббана на награду претендовали защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс и нападающий «Анахайма» Райан Гетцлаф.

«Кинг Клэнси Трофи» вручают с 1988 года, приз еще ни разу не получал хоккеист из России.