Панарин: «Два подряд поражения от «Тампы» сделали нас голодными и злыми»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Тампы» (1:4) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Команда из Нью-Йорка проиграла «Лайтнинг» во втором матче подряд.

«Эти поражения сделали нас голодными и злыми. Иногда это хорошо. Не думаю, что мы потеряли уверенность в своих силах, просто мы будем голоднее в следующем матче», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Панарина.

Счет в серии «Рейнджерс» — «Тампа» — 2-2. Пятый матч состоится 10 июня, начало — в 03.00 (мск).

Победитель серии сыграет в финале плей-офф НХЛ против «Колорадо».