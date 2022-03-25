Таблица лучших бомбардиров НХЛ: защитник «Нэшвилла» Йоси обошел Капризова, Овечкин вне топ-10

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:2 ОТ).

Таким образом, 24-летний россиянин набрал 78 (33+45) очков в 61 матче и расположился на восьмом месте в списке лучших бомбардиров сезона. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 76 (40+36) очками — на 11-м месте, лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 95 (35+60) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95 (35+60) очков в 64 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 90 (44+46) в 65 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 88 (21+67) в 63 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 82 (29+53) в 63 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 80 (46+34) в 58 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 80 (40+40) в 65 матчах

7. Роман Йоси («Нэшвилл») — 79 (18+61) в 63 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 78 (33+45) в 61 матче

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 78 (27+51) в 64 матчах

10. Назем Кадри («Колорадо») — 76 (24+52) в 61 матче

11. Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 63 матчах