Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль приблизился к Мэттьюсу, Овечкин на пятом месте

Драйзайтль приблизился к Мэттьюсу в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 26-летнего немца 44 шайбы в 65 матчах сезона. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая лидирующему Остону Мэттьюсу две шайбы. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 40 шайбами занимает пятое место.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 58 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 шайбы в 65 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 42 шайбы в 64 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 40 шайб в 65 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 40 шайб в 63 матчах