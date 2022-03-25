Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набирает очки в 28 из 33 последних матчей НХЛ.

На данный момент в активе 24-летнего россиянина 78 (33+45) баллов. По этому показателю форвард уже находится на третьем месте в клубной истории.

Больше него за один регулярный чемпионат набирали только Брайан Ролстон (79 очков в сезоне-2005/06) и Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08).