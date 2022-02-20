Защитник «Лос-Анджелеса» Даути признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути признан первой звездой дня в НХЛ.

Даути отличился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:3).

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон, на счету которого хет-трик в игре с «Колорадо» (5:3).

Третья звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забил гол и сделал две результативных передачи в матче с «Виннипегом» (4:2).