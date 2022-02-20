Голкипер Хэммонд сыграет в НХЛ впервые за четыре года

В воскресенье, 20 февраля голкипер Эндрю Хэммонд сыграет первый матч в НХЛ за последние четыре года. В этот день его «Монреаль» встречается с «Айлендерс».

«Канадиенс» приобрели права на 34-летнего голкипера 12 февраля по обмену из «Миннесоты».

В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 56 игр за «Оттаву» и «Колорадо», в которых он одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,31 шайбы за встречу и парируя 92,3% бросков. В последний раз он выходил на лед в составе команды НХЛ 28 марта 2018 года.