Орлов признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Оттавой» (7:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег» Тайлер Тоффоли — автор двух голов и одной результативной передачи в игре с «Коламбусом» (6:1).

Третьей звездой дня стал Сидни Кросби. Нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (6:3).