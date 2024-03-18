Орлов прокомментировал разгромную победу «Каролины» над «Оттавой»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал разгромную победу над «Оттавой» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.

«Мы провели хороший матч, но было непросто. Вчера у нас была сложная игра. Все устали, но мы знали, что надо показать силу и отдать все на льду. Думаю, у нас получилось. Мы хорошо играли в меньшинстве, Фредерик Андерсен сделал несколько хороших спасений. Мы владели шайбой, часто атаковали, создавали моменты и забили много голов», — приводит официальный сайт «Харрикейнз» слова Орлова.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ, команда набрала 90 очков в 68 матчах.

«Харрикейнз» проведут следующую игру на выезде против «Айлендерс» 20 марта.