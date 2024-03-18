Главный тренер «Каролины» Бриндамор: «У Орлова сегодня все получалось»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил игру защитника команды Дмитрия Орлова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:2).

32-летний россиянин был признан первой звездой прошедшей встречи, записав на свой счет две заброшенные шайба и две результативные передачи.

«У него сильный бросок, и сегодня вечером мы смогли это увидеть. Сегодня у него все получалось. Я надеюсь, этот матч станет для него трамплином в дальнейшем, потому что он играет очень хорошо», — приводит слова Бриндамора пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 Орлов принял участие в 68 матчах, набрав 24 (5+19) очка. На данный момент «Каролина» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Бриндамора 90 набранных очков.