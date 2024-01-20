Защитник Гавриков рассказал, как Маршан провоцирует соперников
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно рассказал, как и какими методами выводит из себя игроков из других команд один из главных провокаторов лиги — нападающий «Бостона» Брэд Маршан.
— Вы сталкивались с гадостями со стороны такого всем известного провокатора, как Брэд Маршан из «Бостона»?
— Это просто его стиль игры. Он делает это постоянно и против всех, все это знают. Я слышал, что он очень хороший человек вне льда. А на площадке он пытается ущипнуть тебя побольнее, сказать что-то такое или ударить исподтишка, чтобы ты не сдержался и ответил. Но это часть нашей игры, и сейчас я примерно знаю, от кого и когда ждать. Я к этому готов.
— А что он говорит?
— Сделал неточный пас, проезжаешь мимо их лавочки, и с его стороны это никогда не останется без внимания. Тут же узнаешь, какой ты хоккеист. Это самая верхушка, а есть и вещи намного обиднее. Ребята в лиге знают друг про друга очень много персональных историй. Что-то выходит в медиа, и это тоже не остается незамеченным. Человека можно очень прилично припечатать, если ты что-то такое знаешь.
А люди разные бывают. У кого-то сразу вспыхивает агрессия, за которой следует удаление. Соперник забивает в большинстве и выигрывает матч. А ты взбесился, получил две минуты, пришел домой — и понял, что мог бы так и не делать, как бы обидно тебе ни было все это слышать. Ты игру проиграл, а он этого и добивался. Потом раз — и выясняется, что из-за этого поражения тебе не хватило очка до плей-офф. Или даже до пятого места вместо шестого.
— Владимир Тарасенко мне в свое время рассказывал, как ему приходилось, сжав зубы, терпеть провокации того же Маршана в финале Кубка Стэнли-2019.
— В плей-офф - это, думаю, еще острее и злее. Там вообще хоккей быстрее и жестче. Без терпения никак.
— А кто еще есть вроде Маршана?
— Он один из лучших, потому что еще и очень хорошо играет. Говорит тебе что-то целую игру, а потом выходит и забивает две-три. Одну — еще и из-под тебя, что особенно обидно, учитывая, что он тебе говорит. Есть много ребят, которые могут на льду говорить всякую фигню, но таких, которые и говорят, и играют, — немного. Наш Даути — такого же плана. Он может тебя запросто чем-то ущипнуть, но при этом и сыграет прекрасно.
— А когда вас Маршан провоцировал, вы ему что-то отвечали?
— Мне спокойнее не реагировать. Я могу себя сдерживать, у меня нет потребности говорить что-то в ответ. Некоторые ребята типа него от этого подпитываются энергией, когда они кого-то задевают, а им отвечают. Они начинают лучше играть, и я это понимаю. Мне проще сделать шаг назад.
Естественно, если будет ситуация, где надо вступиться за партнера или что-то у ворот происходит, — это одно. А если один на один — я делаю шаг назад, и это их бесит. Они не понимают, что происходит. Все обычно на грубость отвечают грубостью, а когда на грубость не отвечают ничем, они удивляются и выходят из равновесия. Значит, их способ не сработал! А мне что? Я спокоен.
Ранее Гавриков рассказал, что ждет, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Греткци по голам в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|45
|25
|20
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69