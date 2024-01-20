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Сегодня, 10:15

Защитник Гавриков рассказал, как был обменян из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владислав Гавриков.
Фото USA Today Sports

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями и обстоятельствами своего первого обмена из клуба в клуб в НХЛ.

 — Перейдем к теме вашего прошлогоднего обмена. Прошлым летом «Коламбус» не подписал с вами длинный контракт, которого вы, как уже сказали, хотели. После этого и решили, что с «Блю Джекетс» вам не по пути?

 — Так и было, когда мы не смогли договориться перед началом и на старте сезона. Я понял, что им в дальнейшем не нужен. И с ними, в отличие от «Лос-Анджелеса», краткосрочный подписывать не хотел.

 — Вы им сразу прямым текстом это сказали?

 — Да. Сначала мы разговаривали про длинный контракт, и в конце предыдущего сезона они были готовы. Но после лета поменяли решение, и я сказал, что краткосрочный с ними не вижу смысла подписывать. Что изменилось, о чем были обсуждения на собраниях руководства — не знаю и не хочу строить догадки на пустом месте. Решение принимает генеральный менеджер, но обсуждение по такого плана контрактам идет со всеми, включая владельца клуба и его помощников. Думаю, это было их коллегиальное решение.

 — После таких историй и меняющихся мнений остается человеческая обида на того же Ярмо Кекяляйнена? Или это только бизнес и ничего больше?

 — Повторяю: не знаю, как это решение принималось. Это делалось без меня, и поэтому сложно на кого-то обижаться, когда не знаешь, так это было. Я просто решил закрыть эту дверь и двигаться дальше.

 — Вы бы спокойно пообщались с Кекяляйненом, если бы его сейчас встретили?

 — Почему нет? Общение у меня всегда со всеми нормальное. В хоккее вообще, думаю, нет человека, которому я не подал бы руки. Потому что нужно уметь разделять игру и жизнь. В игре происходит много ситуаций, ребята делают такие вещи, за которые ты бы не то что руку не пожал, а даже не посмотрел бы в его сторону. Но в конечном счете эти люди — такие же, как и ты. У всех есть семьи, дети, их надо кормить.

Гавриков выступал за «Коламбус» с 2019 года, в марте 2023 года защитника обменяли в «Лос-Анджелес».

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
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1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
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5 Калгари 45 21 24 47
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Коламбус – Нью-Джерси
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Каролина – Детройт
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Чикаго – Айлендерс
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Баффало – Тампа-Бэй
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