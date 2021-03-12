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Защитник «Эдмонтона» Клефбом перенесет еще одну операцию. Он пропускает весь сезон

10:13
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Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом в марте перенесет еще одну операцию, пишет в Twitter журналист Райан Ришо.

У 27-летнего игрока хроническая травма плеча. Он уже перенес несколько операций и пропустит весь нынешний сезон.

Клефбом выступает за «Эдмонтон» с 2013 года. Всего в НХЛ он провел 378 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 156 (34+122) очков при показателе полезности «-64».

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