Овечкин выбран второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3. Овечкин забросил свою 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился в списке лучших снайперов в истории лиги, где занимает 7-е место, к канадцу Филу Эспозито (717 шайб).

Первой звездой дня был признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отдавший голевую передачу и забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

Третьей звездой стал форвард «Калгари» Джош Лейво, сделавший дубль в игре с «Монреалем» (2:1).