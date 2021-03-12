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Мэттьюс вышел на третье место по количеству победных голов за последние пять лет

10:06
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Винипега» (4:3 ОТ). Его шайба решила исход встречи в овертайме.

Нападающий забил 30-й победный гол за карьеру. Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчет отрезок с сезона-2016/17.

Больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (32) и нападающего «Бостона» Брэда Маршана (31).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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