Мэттьюс вышел на третье место по количеству победных голов за последние пять лет
10:06
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Винипега» (4:3 ОТ). Его шайба решила исход встречи в овертайме.
Нападающий забил 30-й победный гол за карьеру. Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчет отрезок с сезона-2016/17.
Больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (32) и нападающего «Бостона» Брэда Маршана (31).
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