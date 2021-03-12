Мэттьюс вышел на третье место по количеству победных голов за последние пять лет

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Винипега» (4:3 ОТ). Его шайба решила исход встречи в овертайме.

Нападающий забил 30-й победный гол за карьеру. Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчет отрезок с сезона-2016/17.

Больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (32) и нападающего «Бостона» Брэда Маршана (31).