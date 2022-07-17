Нападающий Янмарк подписал на год контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий Маттиас Янмарк продолжит карьеру в «Эдмонтоне». Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 29-летнего шведа составит 1,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Янмарк провел в составе «Вегаса» 67 матчей, в которых набрал 25 (9+16) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Даллса» и «Чикаго». Форвард был выбран «Детройтом» на драфте-2013 под общим 79-м номером.