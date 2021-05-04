Защитник «Далласа» Хонка больше не сыграет в этом сезоне по личным причинам

Защитник «Далласа» Юлиус Хонка больше не сыграет в этом сезоне. Он покинул расположение команды и вернулся в Финляндию по личным причинам, сообщает журналист Шон Шапиро в Twitter.

В этом сезоне 25-летний финн выступал за фарм-клуб «Звезд» в АХЛ. Но он не появлялся на льду с 3 апреля. Хонка успел провести 17 матчей и набрать 5 (1+4) очков.

Защитник был выбран «Далласом» на драфте-2014 под общим 14-м номером.