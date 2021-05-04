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Ти Джей Оши пропускал игру с «Рейнджерс» из-за смерти отца

18:16
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). В клубе сообщили, что хоккеист покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

4 мая Оши написал в Twitter, что был вынужден вернуться домой из-за смерти отца. Тим Оши последние годы тяжело болел. В 2012 году ему был поставлен диагноз — болезнь Альцгеймера.

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