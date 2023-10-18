Замула забросил свою первую шайбу в НХЛ

«Филадельфия» после первого периода выигрывает у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 2:0.

На 2-й минуте встречи голом отметился российский защитник Егор Замула. Для 23-летнего россиянина это дебютная шайба в лиге. Он с 2020 год выступает в НХЛ.

На 18-й минуте форвард Шон Кутюрье удвоил преимущество «Флайерз». Это его первый гол в новом сезоне.