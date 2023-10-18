«Нэшвилл» сыграет с «Эдмонтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле, штата Теннеси (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Нэшвилл» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В регулярном чемпионате-2022/2023 «Предаторз» с 92 очками заняли пятое место в Центральном дивизионе и стали 10-ми в Западной конференции. Канадский клуб завершил регулярный сезон на втором месте Западной конференции. В плей-офф «Ойлерз» дошли до второго раунда, где уступили в серии «Вегасу» (2-4).

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