Заместитель комиссионера НХЛ подтвердил вариант с возобновлением лиги без зрителей

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может завершить сезон после перерыва из-за пандемии коронавируса без зрителей на нейтральных аренах.

— Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дэйли. — Но такая перспектива не является предпочтительной.

Наша цель — подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать.

Можно сказать, что наш календарь зависит от правительства и и министерства здравоохранения. Нам нельзя играть 1 мая, так? Значит мы не будем играть 1 мая. Возможно, у нас даже не будет возможности открыть стадионы к 1 мая. Давайте подождем.