Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан поделился мнением о партнерах по команде Конноре Макдэвиде и Леоне Драйзтайле. В недавнем матче с «Колорадо» они набрали 11 очков на двоих.

— Я довольно давно играю рядом с ними, но не перестаю удивляться. Каждый день они придумывают на льду что-то новенькое, — приводит слова Кассиана российская версия официального сайта НХЛ. — Такое ощущение, что им достаточно подумать: «А не набрать ли мне восемь очков?» или «Не замахнуться ли на девять?» — и это с большой вероятностью сбудется. Эти ребята — настоящая элита нашего спорта. «Эдмонтону» чертовски повезло иметь в составе эту парочку.

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