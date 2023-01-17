Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сократил отставание своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» — 1:2.

Хоккеист забросил шайбу на 19-й минуте второго периода.

Этот гол стал для 27-летнего Задорова седьмым в сезоне-2022/23. Всего на его счету 11 (7+4) очков в 45 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.