Задоров забросил 12-ю шайбу за сезон в НХЛ

«Калгари» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в текущем сезоне.