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НХЛ, 13 апреля: «Айлендерс» — «Монреаль», «Сент-Луис» — «Даллас»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

13 апреля, четверг

02.00 мск. «Айлендерс» — «Монреаль»

02.30. «Сент-Луис» — «Даллас»

05.00. «Калгари» — «Сан-Хосе»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
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12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
12.04 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 1
12.04 02:30
Питтсбург – Чикаго
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12.04 03:00
Миннесота – Виннипег
 1 : 3
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