НХЛ, 13 апреля: «Айлендерс» — «Монреаль», «Сент-Луис» — «Даллас»
Регулярный чемпионат НХЛ.
13 апреля, четверг
02.00 мск. «Айлендерс» — «Монреаль»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|02:30
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
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