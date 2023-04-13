«Сент-Луис» дома проиграл «Далласу». Дадонов сделал голевую передачу

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Старз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов сделал голевую передачу в составе победителей.

Ранее «Даллас» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке и не сыграет в плей-офф.