Задоров стал участником первой драки нового сезона в НХЛ. Видео

Первая драка нового сезона НХЛ случилась в матче регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Калгари». Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров совершил жесткий силовой прием, после чего к нему подъехал Милан Лучич и нанес удар по лицу. Россиянин не стал ввязываться в потасовку и просто обхватиол оппонента.

В итоге Задоров получил 2-минутное удаление за толчок на борт и 5-минутное за драку, а его обидчик также был наказан дисциплинарным штрафом.

Nikita Zadorov with a huge hit and then gets punched in the face by Milan Lucic pic.twitter.com/RJcje8G4z2 — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 4, 2019

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