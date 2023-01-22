Задоров сделал мощный силовой прием и спровоцировал драку в матче с «Тампой»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров спровоцировал драку во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:3).

В конце второго периода Задоров сбил с ног форварда «Лайтнинг» Ника Пола. Спустя несколько секунд россиянин ударил другого нападающего «Тампы» Кори Перри клюшкой в спину, после чего на льду началась потасовка.

Задоров был наказан штрафом на 2 минуты за грубость, также по две минуты получили Ник Пол и нападающий «Калгари» Диллон Дюбе. Форвард «Тампы» Кори Перри заработал штраф 2+10.