Задоров попросил обмен у «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров хочет покинуть клуб, сообщает журналист Кевин Уикс.

По сведениям источника, 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. В текущем сезоне Задоров провел 12 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.