Гурьянов сделал две результативные передачи за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Техасу» со счетом 4:6.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Денис Гурьянов сделал две результативные передачи и стал третьей звездой встречи, форвард Федор Свечков забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов провел 9 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. У 20-летнего Свечкова 5 (2+3) очков в 9 играх.