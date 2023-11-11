Гурьянов сделал две результативные передачи за фарм-клуб «Нэшвилла»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Техасу» со счетом 4:6.
В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Денис Гурьянов сделал две результативные передачи и стал третьей звездой встречи, форвард Федор Свечков забросил одну шайбу.
В текущем сезоне 26-летний Гурьянов провел 9 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. У 20-летнего Свечкова 5 (2+3) очков в 9 играх.
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|12
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|12
|8
|4
|16
|3
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|13
|7
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|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
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|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
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|Эдмонтон
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|2
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|5
|8
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|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|- : -
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6
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